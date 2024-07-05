В «Хезболле» рассказали, каких действий ожидают от Израиля

Ливанское шиитское движение «Хезболла» не ожидает войны с Израилем в ближайшее время на фоне непрекращающихся взаимных обстрелов в приграничных районах, но готовится к худшему. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем.

Он подчеркнул, что каждый раз, когда армия Израиля подвергает обстрелу гражданское население, «Хезболла» наносит ответные удары.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

«Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали наносить удары по территории Ливана.

Ранее в Иране заявили, что всеми средствами поддержат «Хезболлу» против Израиля.