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В Польше заявили, что Украине на саммите НАТО покажут перспективу членства

Глава МВД Польши заявил, что Украина понимает, что ее не пригласят в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Руководители Украины являются реалистами и понимают, что страна, находящаяся в состоянии военного конфликта, не будет принята в НАТО. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк в эфире Польского радио, передает РИА Новости.

По его словам, на ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне украинской стороне могут показать перспективу членства в альянсе.

Он добавил, что сами документы и декларации Украину не защитят.

До этого украинский президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что Киев понимает, что страна не получит приглашение в НАТО на предстоящем саммите, который пройдет на следующей неделе.

Он подчеркнул, что украинская сторона хотела бы видеть нечто похожее на приглашение, чтобы дать знак России.

4 июля газета Politico опубликовала призыв 60 аналитиков с просьбой не брать Украину в НАТО.

Ранее в Госдепе анонсировали «хорошие новости» для Украины на саммите НАТО.

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