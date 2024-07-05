В Польше заявили, что Украине на саммите НАТО покажут перспективу членства

Руководители Украины являются реалистами и понимают, что страна, находящаяся в состоянии военного конфликта, не будет принята в НАТО. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк в эфире Польского радио, передает РИА Новости.

По его словам, на ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне украинской стороне могут показать перспективу членства в альянсе.

Он добавил, что сами документы и декларации Украину не защитят.

До этого украинский президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что Киев понимает, что страна не получит приглашение в НАТО на предстоящем саммите, который пройдет на следующей неделе.

Он подчеркнул, что украинская сторона хотела бы видеть нечто похожее на приглашение, чтобы дать знак России.

4 июля газета Politico опубликовала призыв 60 аналитиков с просьбой не брать Украину в НАТО.

Ранее в Госдепе анонсировали «хорошие новости» для Украины на саммите НАТО.