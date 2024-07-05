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В Кремле не обсуждают тему запрета никабов

Песков сообщил, что в Кремле не ведут дискуссии на тему запрета никабов

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Global Look Press

В Кремле не ведутся дискуссии на тему запрета ношения никабов в России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Никаб — это традиционный женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз.

В конце июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин высказался за запрет закрытой религиозной одежды в России. Он напомнил, что недавние нападения на религиозные объекты в Махачкале и Дербенте, а также в СИЗО в Ростове-на-Дону совершили исламисты.

После этого никаб временно запретили носить в Дагестане и Карачаево-Черкесии.

Такие решения были приняты в соответствии с решением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно хиджаба и никаба.

Ранее профессор арабской филологии объяснил, когда ношение никаба не обязательно.

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