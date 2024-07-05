Во Франции объяснили исчезновение Макрона из публичного поля

Партия Эммануэля Макрона вынудила президента Франции уйти из публичного поля из-за негативного образа лидера на результат парламентских выборов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на анонимного члена партии «Возрождение».

«Ему сказали прекратить. И не то чтобы он услышал нас по своей воле, ему попросту пришлось послушаться. Он недооценил то, насколько обществу отвратительна его личность», — заявил однопартиец Макрона.

В издании подсчитали, что Макрон не находится в публичном поле на протяжении уже двух недель — помимо того, лицо французского президента также не попало в буклеты предвыборной кампании «Возрождения».

До этого союзники президента Франции посоветовали ему прекратить предвыборную кампанию после провала его коалиции в первом туре парламентских выборов во Франции.

Лидером первого тура парламентских выборов во Франции стало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен. На втором месте идет альянс левых сил, а замыкает тройку сильнейших правящий блок Эммануэля Макрона. Однако решающая битва предстоит во втором туре, который состоится 7 июля. Его итогом может стать как переход парламента под контроль ультраправых, так и полный хаос в Национальном собрании. При этом французы уже отметили итоги голосования протестами и погромами. Как прошел первый раунд парламентских выборов в Пятой республике и чего ждать от следующего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о «пропаже» Макрона после выборов в парламент.