Найджел Фарадж пробился в британский парламент

Идеолог Brexit и лидер партии Reform UK Найджел Фарадж впервые получил место в парламенте Британии по результатам парламентских выборов, которые проходят в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты в избирательном округе Клактон-он-Си на востоке Англии.

Это восьмая попытка 60-летнего Фараджа попасть в британский парламент — впервые он боролся за депутатский мандат на дополнительных выборах в 1994 году, набрав тогда всего 1,7% голосов.

Накануне глава британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж назвал «уткой» обвинения в его адрес в якобы связях с Россией.

Фарадж также заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. По его словам, любые конфликты заканчиваются либо уничтожением, либо переговорами, поэтому последние «довольно важны». Он подчеркнул, что с «таким масштабом трагедии» переговоры должны состояться.

Ранее Фарадж ответил на вопрос об отношении к Путину.