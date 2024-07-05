Турция нарастила экспорт и сократила импорт с Украины

Турция рекордно увеличила экспорт на Украину, превысив показатели 2022 года — при этом значительно сократив импорт украинской продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгово-экономического сальдо двух стран.

«С начала года турецкий экспорт на Украину вырос в мае почти в 1,5 раза, а за месяц — на 21%. При этом Турция уже третий месяц подряд меньше закупает оттуда сама: импорт по сравнению с апрелем просел в 1,4 раза в денежном выражении, до 192,2 миллиона долларов», — подсчитали в агентстве.

Общий торговый оборот двух стран составил в мае 2024 года $504,5 млн, это минимум с начала текущего периода. Большая часть турецкого экспорта состоит из транспорта (25%), черных металлов и изделий из них (11%), а также минерального топлива (10%).

Украинский экспорт в Турцию при этом сократился, но сохранил свое привычное разделение на зерно (34%), жиры и масла (25%), а также также черные металлы и изделия из них (8%).

До этого объем поставок пшеницы с Украины в Турцию по итогам мая рухнул в шесть раз, до 79,7 тыс. тонн.

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