Байден оговорился и назвал себя «темнокожей женщиной»

Президент США Джо Байден оговорился и сказал, что гордится быть «темнокожей женщиной». Об этом сообщает радио WURD.

В ходе выступления на радио Байден вспоминал относительно недавний период своей политической карьеры — работу вице-президентом Соединенных Штатов во время каденции Барака Обамы.

«Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая темнокожая женщина... служить вместе с темнокожим президентом», — заявил Байден в эфире филадельфийского радио.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден оговорился, рассуждая о перебоях с электричеством в стране.

Помимо этой оговорки, Байден также пообещал провести «лето Белого дома на тему экстремальной жары» — возможно, американский президент перепутал слова «лето» (summer) и «саммит». Проблемы с перебоями электроэнергии в конце своего выступления Байден перевел на изменения климата, назвав «тупицами» тех, кто не верит в проблему изменения климата.

Ранее Карлсон предрек замену кандидатуры Байдена на предстоящих выборах.