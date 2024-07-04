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Израиль и ХАМАС максимально приблизились к соглашению о прекращении огня

Галант: Израиль и ХАМАС как никогда близки к заключению сделки

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imago/Global Look Press

Израиль и ХАМАС максимально приблизились к подписанию соглашения о приостановке огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом в эфире 12-го канала израильского телевидения заявил министр обороны страны Йоав Галант.

По словам министра, еще месяц назад его оценки возможности скорейшего заключения соглашения с ХАМАС были пессимистичными. Однако сейчас стороны «как никогда близки к заключению сделки».

По информации телеканала, эти слова были произнесены на встрече с родственниками заложников 3 июля.

В тот же день американский телеканал CNN сообщил, что Израиль и ХАМАС, по всей видимости, находятся на грани заключения рамочного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. По мнению израильских официальных лиц, последний ответ ХАМАС позволит обеим сторонам начать уже детальные переговоры для достижения совместной договоренности.

Позже стало известно, что Израиль получил от ХАМАС ответ на предложение по сделке по заложникам и изучает его.

Ранее в США рассказали об отношении израильских генералов к перемирию с ХАМАС.

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