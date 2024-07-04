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Общественники назвали предстоящие выборы в Хабаровске самыми насыщенными в стране

Общественники призвали усилить контроль за выборами в Хабаровске

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Александр Пирагис/РИА Новости

В сентябре в Хабаровске пройдут самые сложносоставные выборы на многих уровнях власти, поэтому необходимо уделить особое внимание общественному контролю за ходом голосования. Об этом на встрече экспертов Сибири и Дальнего Востока заявил председатель избиркома Хабаровского края Денис Кузьменко, которого цитирует пресс-служба ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

По словам Дениса Кузьменко, таких сложных выборов в Хабаровском крае еще не было — избиратели получат в ряде мест по шесть бюллетеней.

«В крае множество партий проявили интерес к кампании, особенно активно начались выборы губернатора — сейчас выдвинуто уже 9 кандидатов», — констатировал Кузьменко.

При этом он отметил, что в регионе работает «выстроенная и обученная армия сотрудников избирательной системы».

Также Кузьменко заверил, что в Единый день голосования «видеонаблюдение, несмотря на его дороговизну, будет вестись в том же объеме, что и на президентских выборах».

В свою очередь ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель корсовета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Точенов призвал начальников местных предприятий «не принуждать к голосованию своих работников обязательно в пятницу».

«Не надо ни в коем случае это делать! Мы лишаем такими действиями граждан возможности проголосовать на всех уровнях выборов, поскольку место работы не всегда совпадает с местом жительства. Кроме того, само принуждение вызывает отторжение у людей. Хочу сказать и прошу СМИ процитировать: принуждать людей не надо!», — заявил он.

Председатель ОП Хабаровского края Галина Кононенко заверила, что общественники готовятся к любым ситуациям, в том числе к возможным фейковым нарушениям и к попыткам дестабилизировать положение на участке.

При этом она отметила консолидацию общества в Хабаровском крае, уточнив, что у людей сохраняется запрос на прямой диалог с властью.

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