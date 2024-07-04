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Захарова высказалась о возможном возвращении в Россию посла в США

Захарова про возвращение Антонова: у каждого могут быть свои личные планы

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о грядущем возвращении на родину посла России в США Анатолия Антонова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Здесь нет никакого повода для комментария, у каждого могут быть личные планы», — заявила Захарова.

О том, что российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов может в скором времени вернуться в Москву, стало известно 4 июля. В своем письме директору ПИР-центра Владимиру Орлову по случаю 30-летия организации Антонов от руки дописал: «Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!».

Свой возможный отъезд из США сам Антонов пока никак не комментировал.

Он является чрезвычайным и полномочным послом России в США с 2017 года. Это единственный в мире дипломат такого уровня, который находится под международными санкциями.

4 июля в своем Telegram-канале Антонов написал, что администрация США, питая иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией, продолжает курс на войну. Так он прокомментировал решение Вашингтона о выделении Киеву очередной военной помощи в размере почти $2,5 млрд.

Ранее посол Антонов обвинил США в поддержке межнациональной розни в России.

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