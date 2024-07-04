Названы блюда, которыми угощали лидеров ШОС на саммите в Казахстане

Президенту РФ Владимиру Путину и другим участникам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане подали на обед казахские национальные блюда. Об этом пишет РИА Новости.

Повара предложили политикам следующие угощения: куырдак из баранины, филе каспийского осетра, тушпара из говядины с бульоном, салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, чебуреки с телятиной, говяжий брискет с картофелем по-деревенски.

Из сладкого в меню было ванильное суфле с карамельным грильяжем и лаймовый сорбет. Также на столах стояли местные вина из виноградных сортов рислинг и саперави.

С 3 по 4 июля в казахстанской столице проходит саммит ШОС под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». Российский лидер выбрал для поездок по Астане отечественный автомобиль Aurus.

До этого сообщалось, что Путин в рамках ШОС будет участвовать в церемониях приветствия и совместного фотографирования. Затем пройдут заседание Совета глав государств и церемония подписания итоговых документов.

Ранее были названы блюда, которыми Путин угостил президента Конго.