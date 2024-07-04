Сербский депутат оценил слова Вучича о сотрудничестве Белграда и Вашингтона

Депутат парламента Сербии от партии «Двери» Иван Костич прокомментировал заявление сербского лидера Александра Вучича о двустороннем сотрудничестве Белграда и Вашингтона. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, Вучич говорит то, что ему сейчас полезно для укрепления власти в стране.

»США и НАТО являются врагами Сербии, и так считают 85% сербских граждан. Вучич не русофил. Я считаю, что если бы Сербией руководил человек, который гораздо лучше знает и ценит российско-сербские отношения, наше взаимное сотрудничество было бы на гораздо более высоком уровне», — высказался Костич.

В июне Вучич по итогам встречи с командующим ВВС США в Европе и Африке генералом Джеймсом Хекером заявил, что сотрудничество Соединенных Штатов и Сербии в сфере обороны способствует развитию мира и стабильности в регионе, а также повышает оборонный потенциал страны.

Глава государства также обратил внимание на то, что силы НАТО в Косово (KFOR) являются гарантом мира и безопасности в регионе.

Осенью прошлого года Вучич говорил, что Сербия хочет большего присутствия сил KFOR в частично признанной республике Косово. По его словам, сербской стороне «не нужны никакие войны, никакие столкновения». Он выразил надежду, что это будет один из способов обеспечить безопасность сербов, проживающих на севере этой республики.

Ранее стало известно, что Сербия экспортировала Западу боеприпасов на €800 млн.