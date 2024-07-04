Американский инвестор призвал США и Китай не враждовать друг с другом

Вашингтон и Пекин должны перейти от состояния вражды к взаимовыгодной торговле. Об этом в интервью РИА Новости заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.

Он отметил, что политики, столкнувшись с проблемами и стараясь набрать голоса избирателей, любят выступать с обвинениями в отношении иностранных государств. И подобное происходит не только в США, но и по всему миру.

Роджер высказал уверенность, что все должны «дружить, торговать и путешествовать». В частности, подчеркнул инвестор, США и Китай являются двумя крупнейшими экономиками мира и всем было бы лучше, если бы они вели торговлю друг с другом.

До этого Соединенные Штаты по итогам мая приобрели у Китая табака и сигарет на рекордные $274,4 млн.

27 июня американский посол в Пекине Николас Бернс заявил, что США и Китай остаются системными соперниками, их отношения можно назвать очень конкурентными.

Ранее в Минобороны Китая посоветовали США «приготовиться к аду».