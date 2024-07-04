Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно пытается снять с себя ответственность за ситуацию в стране. Об этом заявил политолог Алексей Мухин, сообщает газета «Известия».

Эксперт отметил, что положение Украины сейчас является критичным. Это понимают и западные союзники Киева. Поэтому украинский президент, демонстрируя кадровую хаотичность, имитирует бурную деятельность.

До этого Зеленский призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа озвучить свой план быстрого завершения конфликта на Украине. Глава государства заявил, что «потенциально готов» встретиться с Трампом и выслушать его предложения.

3 июля глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский успел дискредитировать себя в качестве миротворца в статусе главы государства.

Ранее в офисе Зеленского заявили о его «усталости» от премьера Шмыгаля.