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Израиль объявил своей собственностью крупнейшую за 30 лет территорию Палестины

Израиль отобрал у Палестины самую крупную за 30 лет территорию

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Hannah Mckay/Reuters

Израильские власти объявили «государственной землей» расположенный на Западном берегу реки Иордан участок площадью в 1270 гектаров, что является крупнейшим единовременным присвоением палестинской территории за последние 30 лет. Об этом заявила израильская правозащитная организация «Шалом ахшав» («Мир — сейчас»), отслеживающая поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу, сообщает РИА Новости.

Правозащитники отметили, что 25 июня 2024 года израильское управление по вопросам государственного имущества на территориях объявило государственной землей 1270 гектаров в долине реки Иордан. Это является самым крупным территориальным присвоением за последние три десятка лет. Всего с начала нынешнего года Израиль объявил 2370 гектаров на Западном берегу своими государственными землями.

В «Шалом ахшав» подчеркнули, что земля, объявленная государственной, больше не рассматривается израильскими властями в качестве частной собственности палестинцев. Кроме того, государственные земли сдаются в аренду только израильтянам.

До этого сообщалось, что Израиль изучает ответ ХАМАС на предложение по заложникам.

Ранее Ливан передал Израилю, что не хочет войны.

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