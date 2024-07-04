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Столтенберг заявил об эффективности НАТО в сдерживании угроз

Генсек НАТО Столтенберг не видит неминуемых угроз атаки на страны альянса

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит никакой неминуемой угрозы военного нападения на страну, входящую в альянс, поскольку его «сдерживание работает». Об этом сообщает Foreign Affairs.

По его словам, альянс укрепляет оборону своих стран не для того, чтобы спровоцировать войну, а для «защиты мира».

Столтенберг добавил, что на саммите НАТО в Вашингтоне союзники договорятся, что организация возглавит координацию усилий в области безопасности и обучения для Украины.

До этого стало известно, что страны — члены НАТО отказались взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины.

26 мая агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что государства — члены НАТО начали отказываться от обязательств по долгосрочной военной помощи Украине из-за непредсказуемой ситуации на поле боя. По информации журналистов, все союзники готовы до конца 2024 года предоставить Киеву около €40 млрд. Но ряд критически настроенных стран не хотят согласовывать многолетнюю поддержку Украины, уточнили авторы статьи.

Ранее бывший депутат Верховной рады рассказал, почему Украину не берут в НАТО.

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