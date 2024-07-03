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Байден не проходил отдельных медосмотров

Белый дом: Байден в последнее время не проходил дополнительных медосмотров

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в последнее время не проходил дополнительных медицинских осмотров. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Представитель Белого дома отрицательно ответила на соответствующий вопрос и добавила, что после регулярного медосмотра в феврале какие-либо дополнительные обследования, в том числе после неудачного выступления на теледебатах не требуются.

Также она отреагировала на вопрос о том, может ли личный врач американского президента Кевин О'Коннор ответить на вопросы журналистов.

«Ситуация, при которой к трибуне выходит врач, не является нормой», — заявила Жан-Пьер.

До этого появились ставки на выход действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки.

На данном этапе американские букмекеры предсказывают победу кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа с вероятностью 62%. При этом шансы Байдена оцениваются гораздо ниже — только 41%.

Ранее Белый дом отреагировал на сообщения о раздумьях Джо Байдена о снятии с президентских выборов.

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