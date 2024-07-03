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Госдума ждет предложения Следкома по миграционной политике

Комитет Госдумы направил в СК запрос по идеям в изменении миграционной политики

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Depositphotos

Комитет Государственной думы по контролю направил в Следственный комитет России запрос по предложениям в изменении миграционной политики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Олега Морозова.

«Комитет по контролю в связи с инициативой депутата Госдумы Евгения Попова <...> направил в Следственный комитет запрос о том, какие наработки, инициативы и предложения имеются у СК в части совершенствования миграционной политики», — заявил Морозов.

По словам парламентария, Госдума плотно прорабатывает вопросы совершенствования миграционного законодательства, в том числе в рамках комиссии, которую возглавляет вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая. В ГД хотят получить предложения Следкома для того, чтобы пригласить председателя ведомства Александра Бастрыкина и обсудить с ним инициативы Следственного комитета.

До этого депутат Олег Морозов заявил о приглашении Александра Бастрыкина в Госдуму после слов о «Госдуре».

27 июня Бастрыкин использовал словосочетание «Государственная дура», ведя беседу с депутатом Сарданой Авксентьевой о работе нижней палаты парламента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел, что Бастрыкин «оскорбил всех россиян», поскольку именно они выбирают депутатов.

Ранее Бастрыкин предложил запретить никабы в России.

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