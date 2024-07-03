Байден усомнился в своих возможностях продолжать президентскую гонку

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в частном разговоре заявил одному из ближайших сподвижников, что в данный момент он оценивает шансы на продолжение предвыборной гонки. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена.

«Байден заявил стороннику, что взвешивает, нужно ли продолжать гонку. Разговор президента — первый показатель того, что он серьезно изучает, сможет ли оправиться после катастрофического выступления на дебатах... знает, что, возможно, не сможет сохранить свою кандидатуру, если не убедит публику в ближайшие дни, что подходит для этой работы», — сообщает газета.

По словам источника NYT, Байден отдает себе отчет в том, что если предстоящие дебаты пройдут также неудачно для него, то он и сторонники Демократической партии окажутся в очень сложном положении.

До этого стало известно, что конгрессмены, представители Демократической партии, намерены обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой покинуть президентскую гонку.

Ранее сообщалось, что союзники США по НАТО будут внимательно наблюдать за состоянием Байдена на саммите альянса в Вашингтоне.