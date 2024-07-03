В Уэльсе хотят лишать политиков их должностей за ложь

Правительство Уэльса подготовит законопроект, лишающий политиков должностей за ложь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Речь идет о политиках, заседающих в местном парламенте, а также планирующих в него баллотироваться, рассказал генеральный советник уэльского правительства Мик Антонив.

«До 2026 года правительство Уэльса представит законопроект по дисквалификации членов партий, которые будут уличены в преднамеренном обмане, путем независимого судебного процесса», — сказал он.

В прошлом году в странах СНГ были приняты сразу два закона, влияющих на жизнь местных чиновников. Так парламент Киргизии проинформировал, что принял закон, предписывающий чиновникам в обязательном порядке знать государственный (киргизский) язык.

В Белоруссии же вступили в силу поправки в кодексы об уголовной ответственности, предусматривающие смертную казнь чиновникам и военнослужащим за государственную измену, а также уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию армии.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит закон о запрете на госслужбу для утративших доверие чиновников.