Зеленский обратился к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа озвучить свой план быстрого завершения войны в Украине. Об этом украинский лидер заявил в интервью Bloomberg.

«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что «потенциально готов» встретиться с Трампом и выслушать его предложения.

До этого в ходе теледебатов с действующим президентом США Джо Байденом Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах завершит боевые действия на Украине еще до инаугурации. Он отметил, что Вашингтону не следует расходовать средства на этот конфликт.

Позже политолог, политтехнолог Сергей Маркелов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что Трамп не сможет выполнить данное на дебатах обещание.

Ранее в офисе Зеленского ответили на вопрос о компромиссе с РФ.