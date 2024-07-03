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Политолог объяснил желание НАТО «навести порядок» в помощи Украине

Политолог Корнилов: США хотят возглавить коррупцию на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Политолог Владимир Корнилов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление американской стороны о намерении Североатлантического альянса взять на себя координацию военной помощи Киеву. По его мнению, такие шаги говорят о том, что США готовы возглавить коррупцию, которая существует на Украине.

«Попытки наладить контроль над процессами предпринимались и прежде. Другое дело, что все это происходило на нескольких зарубежных площадках. Сейчас же цель американцев, вероятно, — объединить помощь под единым управлением, тем самым упростив себе жизнь», — предположил Корнилов.

Он не исключил, что именно поэтому в НАТО появится должность ответственного за долгосрочную поддержку Киева.

2 июля постпред при НАТО Джулианн Смит заявила, что государства — члены Североатлантического альянса в ходе саммита в Вашингтоне примут решение о том, что НАТО возглавит координацию усилий по оказанию военной поддержки Киеву и обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев считает, что в реальности механизм долгосрочной поддержки Украины работать не будет. По его мнению, это будет скорее мошенническая схема, на которой будет зарабатывать НАТО.

Ранее в США заявили, что Украину не хотят видеть в НАТО из-за коррупции.

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