Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны Белоруссии предупредили о рисках эскалации в Восточной Европе

МО Белоруссии: эскалация в Восточной Европе может привести к ядерному конфликту

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил, что нагнетание геополитической обстановки в Восточной Европе может привести к началу открытого вооруженного противостояния и применению ядерного оружия. Его слова передает РИА Новости.

В среду, 3 июля, глава военного ведомства принял участие в заседании Совета министров обороны стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Он рассказал, что в настоящее время в Восточной Европе наблюдается кризисная ситуация «с предпосылками перехода в фазу конфликта».

«Коалиция западных государств целенаправленно следует курсу на деградацию отношений, поступательно продавливает агрессивные нарративы в адрес государств Содружества», — подчеркнул Хренин.

Он добавил, что в связи с этим в Восточной Европе начался «демонтаж архитектуры региональной безопасности» и появились новые угрозы в военной сфере. По мнению министра, все это может привести к началу вооруженного противостояния с использованием оружия массового поражения.

До этого в столице Белоруссии состоялся военный парад по случаю Дня независимости республики. На мероприятии выступил президент страны Александр Лукашенко, который заявил о готовности властей предотвращать любые провокации на границе.

Ранее в Белоруссии сообщили о приведении армии страны в состояние высокой боевой готовности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами