В Минобороны Белоруссии предупредили о рисках эскалации в Восточной Европе

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил, что нагнетание геополитической обстановки в Восточной Европе может привести к началу открытого вооруженного противостояния и применению ядерного оружия. Его слова передает РИА Новости.

В среду, 3 июля, глава военного ведомства принял участие в заседании Совета министров обороны стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Он рассказал, что в настоящее время в Восточной Европе наблюдается кризисная ситуация «с предпосылками перехода в фазу конфликта».

«Коалиция западных государств целенаправленно следует курсу на деградацию отношений, поступательно продавливает агрессивные нарративы в адрес государств Содружества», — подчеркнул Хренин.

Он добавил, что в связи с этим в Восточной Европе начался «демонтаж архитектуры региональной безопасности» и появились новые угрозы в военной сфере. По мнению министра, все это может привести к началу вооруженного противостояния с использованием оружия массового поражения.

До этого в столице Белоруссии состоялся военный парад по случаю Дня независимости республики. На мероприятии выступил президент страны Александр Лукашенко, который заявил о готовности властей предотвращать любые провокации на границе.

Ранее в Белоруссии сообщили о приведении армии страны в состояние высокой боевой готовности.