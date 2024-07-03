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Российские и британские дипломаты обсудили вопросы безопасности в Евразии

Посол Келин: Россия и Британия обсудили создание общей архитектуры безопасности

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Depositphotos

Дипломаты России и Британии на начальном этапе обсудили вопрос создания новой общей архитектуры безопасности в Евразии. Об этом сообщил посол в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.

Он отметил, что в ближайшие годы, возможно, произойдут «два очень серьезных урегулирования». Одно из них с Украиной, второе, по словам посла, представляет более широкую организацию безопасности в Евразии.

«Это расплывчатая идея, но мы начинаем работать. Я уже обсудил это здесь в Лондоне с представителями министерств иностранных дел на начальном уровне. Конечно, они не готовы к такому, я понимаю», — сказал Келин.

По его словам, евроатлантическая система безопасности «не сработала», чем и обусловлена необходимость в создании более широкого соглашения, отличного от существующего.

«Мы должны думать не только о завтрашнем дне, но и о том, что будет через 5-15 лет», — подытожил посол.

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