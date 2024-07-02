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В Белом доме прокомментировали здоровье Байдена после дебатов

В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Байдена после дебатов

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Brian Snyder/Reuters

В Белом доме прокомментировали состояние здоровья действующего президента США Джо Байдена после дебатов с соперником на выборах Дональдом Трампом. Слова официальной представительницы Белого дома Карин Жан-Пьер приводит РИА Новости.

По ее словам, Байден до сих пор полностью не излечился от простуды, но он не страдает деменцией и не нуждается в проверке когнитивных способностей. При этом Жан-Пьер подчеркнула, что в день дебатов с Трампом Байден не находился под воздействием каких-то медицинских препаратов.

До этого Белый дом прокомментировал провальные дебаты Байдена с Трампом.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым все мероприятие, временами дрожал, и он начал дебаты особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден. Согласно опросу CNN, Дональд Трамп показался более убедительным 67% людей, смотревших дебаты. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост.

Ранее конгрессмен-демократ призвал Байдена покинуть предвыборную гонку.

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