218 французских политиков сняли кандидатуры с выборов

218 французских политиков покинули избирательную гонку, чтобы расчистить поле более сильным противникам правой партии «Национальное объединение». Об этом пишет Le Monde.

Большая часть снявших свои кандидатуры политиков — 130 — баллотировались от левых партий, еще 82 — центристы. Также из гонки вышли пять правых кандидатов.

До 18:00 2 июля партиям нужно было представить итоговые списки кандидатов во втором туре.

До этого газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД Франции писала, что партия «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

Ранее политолог Данилин заявил, что политика Франции после выборов в парламент останется прежней.