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Лукашенко назвал возможные цели западных стран на Украине

Лукашенко: западные страны хотят добиться эскалации на Украине для ввода войск

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Западные страны добиваются еще большей эскалации конфликта на Украине, чтобы ввести в зону боевых действий войска НАТО. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По словам главы государства, иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не справляются с поставленными перед ними задачами. Однако США и их союзники не намерены отказываться от своих целей.

«Это прекрасный плацдарм, хорошие земли <...> Кто оттуда уйдет? Но воевать-то некому, поэтому нужна серьезная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения, натовские войска», — отметил белорусский лидер, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики.

27 июня бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович назвал условие, при котором западные страны могут ввести свои войска в зону конфликта. Как он сказал, солдаты из стран — членов НАТО появятся на Украине, если российским бойцам удастся прорвать ее оборону.

До этого официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что американские власти не планируют отправлять армию страны на Украину. В то же время сотрудник Пентагона исключил возможность изменения этого решения в будущем.

Ранее немецкий генерал оценил готовность стран — членов НАТО ввести свои войска на Украину.

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