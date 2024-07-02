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Вучич оценил двусторонние отношения РФ и Сербии

Вучич заявил об очень хороших отношениях между РФ и Сербией

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко, в ходе которой стороны обсудили развитие отношений между Москвой и Белградом. О том, как прошли переговоры, глава республики сообщил в своем аккаунте на платформе Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Мероприятие состоялось в сербской столице. В настоящее время российский дипломат находится в Белграде с двухдневным визитом.

«Я снова выразил благодарность РФ за поддержку, которую она оказала Сербии в отношении резолюции по Сребренице в ООН и особенно за поддержку территориальной целостности республики в соответствии с Уставом ООН», — написал Вучич.

Президент добавил, что во время беседы они с Грушко оценили двусторонние отношения Москвы и Белграда как очень хорошие.

28 июня вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что власти страны не намерены вводить санкции против РФ. По его словам, введение рестрикций фактически стало требованием Европейского союза (ЕС) для решения вопроса о присоединении республики к региональному содружеству. Однако, если Белград пойдет на такие уступки, то ему придется потакать западным странам и в будущем, подчеркнул заместитель главы правительства.

Ранее РФ ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии.

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