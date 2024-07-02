Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина хочет получить от западных стран миллиарды долларов на закупку оружия

Киев планирует получить от западных стран $10 млрд на закупку украинского оружия

close
100%
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Киев хочет получить от западных стран $10 млрд на закупку оружия у украинских производителей. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.

Он отметил, что впоследствии приобретенные вооружения будут переданы армии страны. При этом к текущему моменту зарубежные партнеры Киева пообещали ему выделить на эти цели только $675 млн.

«Конечно, общая цель — это провести глобальную фандрайзинговую кампанию и собрать $10 млрд, потому что именно столько не хватает для того, чтобы нагрузить наши производственные мощности так, как они способны это делать», — сказал советник министра.

По словам Сака, в данный момент украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) способен производить гораздо больше оружия по сравнению с тем количеством, которое Киев может закупить на собственные средства. Именно поэтому власти страны намерены добиться помощи от США и их союзников.

В конце он уточнил, что три государства уже изъявили желание присоединиться к проекту. Речь идет о Канаде, Нидерландах и Дании.

1 июля газета Politico сообщила о планах министра обороны Украины Рустема Умерова, главы офиса президента страны Андрея Ермака и министра энергетики Германа Галущенко посетить США для обсуждения гарантий безопасности. Ожидается, что чиновники прибудут в Вашингтон 2 июля.

Ранее в министерстве финансов Украины рассказали, сколько средств поступило в бюджет страны из внешних источников с начала 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами