Украина хочет получить от западных стран миллиарды долларов на закупку оружия

Киев хочет получить от западных стран $10 млрд на закупку оружия у украинских производителей. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.

Он отметил, что впоследствии приобретенные вооружения будут переданы армии страны. При этом к текущему моменту зарубежные партнеры Киева пообещали ему выделить на эти цели только $675 млн.

«Конечно, общая цель — это провести глобальную фандрайзинговую кампанию и собрать $10 млрд, потому что именно столько не хватает для того, чтобы нагрузить наши производственные мощности так, как они способны это делать», — сказал советник министра.

По словам Сака, в данный момент украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) способен производить гораздо больше оружия по сравнению с тем количеством, которое Киев может закупить на собственные средства. Именно поэтому власти страны намерены добиться помощи от США и их союзников.

В конце он уточнил, что три государства уже изъявили желание присоединиться к проекту. Речь идет о Канаде, Нидерландах и Дании.

1 июля газета Politico сообщила о планах министра обороны Украины Рустема Умерова, главы офиса президента страны Андрея Ермака и министра энергетики Германа Галущенко посетить США для обсуждения гарантий безопасности. Ожидается, что чиновники прибудут в Вашингтон 2 июля.

Ранее в министерстве финансов Украины рассказали, сколько средств поступило в бюджет страны из внешних источников с начала 2024 года.