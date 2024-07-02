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В Кремле заявили, что Венгрия не обсуждала с Россией визит Орбана в Киев

Песков заявил, что в Кремле ничего не ожидают от визита Орбана в Киев

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Венгерская администрация не обсуждала с Россией поездку премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не было», — отметил представитель Кремля на вопрос, были ли контакты между руководством двух стран по поводу визита.

По его словам, Кремль ничего не ожидает от визита венгерского премьера в украинскую столицу.

Также Песков добавил, что премьер Венгрии приехал в Киев, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским для выполнения «брюссельских интересов», так как страна с 1 июля стала на полгода председателем в Совете Евросоюза.

Венгрия с 1 июля начала председательство в Совете Европейского союза сроком на полгода. Для девиза на этот период Будапешт выбрал лозунг «Сделаем Европу снова великой», отсылая к предвыборному лозунгу бывшего президента США Дональда Трампа.

Орбан прибыл с официальным визитом в Киев утром второго июля. Он уже успел провести личную встречу с Зеленским.

Ранее на Украине раскрыли возможные цели визита Орбана в Киев.

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