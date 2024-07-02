Бербок нарушила запрет своей же партии на ночные перелеты

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после посещения политиком матча между Германией и Швейцарией улетела на самолете и нарушила введенный ее же партией («Зеленые») запрет на ночные перелеты в самом крупном германском аэропорту во Франкфурте-на-Майне. Об этом пишет издание Bild.

«На юге Франкфурта прозвучал громкий рев роторов. Через 54 минуты после вступления в силу действующего ежедневно запрета на ночные полеты. Это был самолет Анналены Бербок», — пишут журналисты.

Авторы статьи отмечают, что запрет, направленный на предотвращение шума в аэропорту Франкфурта, был введен стараниями партии самой же Бербок. Кроме этого, члены партии в ответ на просьбы временно отменить запрет на время чемпионата Европы по футболу рекомендовали игрокам сборных пользоваться поездами.

До этого австрийская газета EXXpress писала, что поддержка Киева со стороны главы Бербок может стать причиной поражения партии «Зеленых» на местных выборах в Восточной Германии.

Ранее Бербок назвала Россию самой большой угрозой безопасности Европы.