Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Партия Ле Пен заранее распределила портфели в правительстве национального единства

Internaute: «Нацобъединение» распределило портфели министров на случай победы

close
100%
Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Правая партия «Национальное объединение» распределила министерские портфели в случае победы на выборах в парламент. Об этом сообщило издание Internaute.

На пост премьер-министра претендует Жордан Барделла. Он уже продумал, кого назначит министрами.

По данным издания, кресло министра обороны Франции может занять медиаменеджер Лоран Жакобелли. В числе кандидатов на пост главы МИД: вице-председатель «Нацобъединения» Себастьян Шеню и советник Ле Пен Тибо Франсуа. Главе партии республиканцев Эрик Сьюти, который заключил союз с «Национальным объединением», пророчат должность министра внутренних дел.

Издание отмечает, что лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен в случае победы своей партии останется на должности председателя фракции «Нацобъединения» в нижней палате парламента.

Накануне в США раскрыли последствия прихода партии Ле Пен к власти во Франции.

Ранее Европе предрекли «сердечный приступ» в случае прихода партии Ле Пен к власти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами