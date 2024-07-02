Партия Ле Пен заранее распределила портфели в правительстве национального единства

Правая партия «Национальное объединение» распределила министерские портфели в случае победы на выборах в парламент. Об этом сообщило издание Internaute.

На пост премьер-министра претендует Жордан Барделла. Он уже продумал, кого назначит министрами.

По данным издания, кресло министра обороны Франции может занять медиаменеджер Лоран Жакобелли. В числе кандидатов на пост главы МИД: вице-председатель «Нацобъединения» Себастьян Шеню и советник Ле Пен Тибо Франсуа. Главе партии республиканцев Эрик Сьюти, который заключил союз с «Национальным объединением», пророчат должность министра внутренних дел.

Издание отмечает, что лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен в случае победы своей партии останется на должности председателя фракции «Нацобъединения» в нижней палате парламента.

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