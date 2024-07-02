В США оценили влияние решения об иммунитете Трампа на его шансы стать президентом

Решение Верховного суда США об иммунитете экс-президента Дональда Трампа может отложить судебный процесс по обвинению его в попытке отменить выборы 2020 года. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Потенциально трудоемкий процесс снижает вероятность вынесения какого-либо вердикта по делу о вмешательстве в выборы до ноябрьского голосования», — указали в публикации.

По мнению политических аналитиков издания, это может принести пользу Трампу. В случае переизбрания новый глава Белого дома может дать указание министерству юстиции прекратить дело.

Журналисты обратили внимание, что обнадеживающее решение для Трампа приняли после того, как предвыборная кампания президента США Джо Байдена потерпела неудачу из-за провального выступления на дебатах между кандидатами. В статье уточнили, что

«эпохальное» решение защищает Трампа от «официальных» действий.

До этого в США сочли подлыми обвинения семьи Байдена в адрес помощников в провале на дебатах.

Ранее окружение Байдена указало на снижение его умственных способностей за полтора года.