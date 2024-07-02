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В Раде признали, что Украина фактически находится в состоянии дефолта

Депутат Южанина: Украина фактически находится в состоянии дефолта, но не де-юре

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Reuters

Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре. Об этом заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире YouTube-канала «Новости. Live».

По ее словам, украинские власти смогли добиться от государственных кредиторов отсрочки выплаты внешнего долга, однако не удалось решить проблему с частными инвесторами, выдавшими займы государству. Коммерческий долг Киева составляет $20 млрд. Парламентарий выразила надежду на то, что Международный Валютный Фонд поможет Украине достичь компромисса с частными кредиторами.

Глава комитета Верховной рады по налогам и финансам Даниил Гетманцев заявлял, что государство проверяет, как граждане отнеслись бы к повышению налогов в стране.

«У нас в обществе очень большая градация людей: с очень большим доходом и на грани бедности. <…> У нас сейчас более 50% граждан Украины за чертой бедности», — заявила Южанина.

Депутат добавила, что возможное повышение налогов в стране обсуждают кулуарно в офисе президента Владимира Зеленского, но пока опасаются того, чтобы вынести этот вопрос в публичную плоскость.

Журнал The Economist писал, что у властей Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Если они не смогут договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности, его объявят в августе.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, когда украинцам ждать дефолта.

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