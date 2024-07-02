Хосе Рауль Мулино вступил в должность президента Панамы

Хосе Рауль Мулино приступил к исполнению обязанностей президента Панамы после торжественной церемонии инаугурации, которая прошла в конференц-центре Атлапа в Панама-Сити. Трансляцию вел телеканал TVN.

Глава Национальной ассамблеи Панамы Дана Кастаньеда надела на Мулино президентскую ленту, после чего он произнес клятву перед Богом и страной о честном соблюдении конституции и законов республики. Он также заявил о своем намерении изменить экономику страны совместно с командой, сосредоточившись на решении проблем граждан.

Мулино подчеркнул, что его правительство будет бороться с бедностью, а не ограничивать богатство.

Помимо этого, новый глава государства отметил наличие множества экономических проблем в стране и выразил намерение бороться с нелегальной миграцией, особенно контролируя джунгли в Дарьенском пробеле, которые являются ключевым транзитным путем из стран Южной Америки на север.

На выборах в мае Мулино, представляющий движение «Достигая цели», победил с результатом 34,4%. Изначально он был кандидатом в вице-президенты Панамы.

Программа правительства Мулино направлена на возрождение экономического бума, который страна пережила во время правления экс-президента Рикардо Мартинелли.

Ранее велотурист из России рассказал, почему отправился в джунгли между Колумбией и Панамой.