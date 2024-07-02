Байден оценил вероятность приговора против Трампа после решения Верховного суда

Приговор против экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия после решения Верховного суда США о наличии у глав государств частичного иммунитета маловероятен. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

«Общественность имеет право знать ответ на вопрос о том, что произошло 6 января, до того, как будут голосовать вновь. Теперь из-за сегодняшнего решения это крайне маловероятно», — сказал он.

До этого Байден заявил, что решение суда о частичном иммунитете Трампа создает опасный прецедент.

1 июля Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Трамп назвал победой демократии решение Верховного суда.

Отмечается, что для Трампа и других бывших президентов США полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий». Трамп также имеет вероятный иммунитет от преследования за все действия в рамках должностных полномочий.

Ранее в США генпрокурора обвинили в сокрытии записи интервью Байдена.