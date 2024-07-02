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Стало известно, когда демократы намерены выдвинуть Байдена кандидатом в президенты

Bloomberg: демократы намерены официально выдвинуть Байдена кандидатом 21 июля

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Leah Millis/Reuters

Национальный комитет Демократической партии может официально выдвинуть Джо Байдена кандидатом на выборах президента Соединенных Штатов уже в июле. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, это может произойти 21 июля. Таким образом демократы хотят «положить конец внутрипартийным разговорам о его замене после неудачных дебатов».

1 июля советник бывшего американского лидера Билла Клинтона по внутренней политике в Белом доме с 1993 по 1995 год Уильям Галстон заявил, что у Джо Байдена есть 25-процентный шанс победить Дональда Трампа на выборах.

В этот же день советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер сказал, что Джо Байден останется кандидатом на пост главы государства на выборах, несмотря на провал на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом.

До этого американский журналист Такер Карлсон заявил, что экс-президент США Барак Обама в частных беседах говорит, что Байден не имеет шансов на победу на президентских выборах.

Ранее родственники Байдена обвинили его помощников в провале на теледебатах.

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