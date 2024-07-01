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Племянник Кадырова получил должность секретаря Совбеза Чечни

Кадыров объявил о назначении своего племянника на пост секретаря Совбеза Чечни

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров назначен на должность секретаря Совета безопасности республики. Об этом Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

«На должность секретаря Совета Безопасности Чеченской республики назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что в ходе совещания внес предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района. Новым главой района назначен Турпал-Али Ибрагимов.

До этого стало известно, что дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вручили медали Международного союза татар. Церемония награждения состоялась во время проведения праздника Сабантуй в Грозном. Кадыров также выразил благодарность организаторам Сабантуя в Грозном, он отметил, что праздник был проведен на самом высоком уровне. 17 февраля стало известно, что старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата назначили министром региона по делам молодежи.

Ранее командира «Ахмата» Апти Алаудинова назначили замглавы по военно-политической работе Минобороны.

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