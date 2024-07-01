Парламент Швейцарии осудил реформы о поддержке помогающих Украине фирм

Парламент Швейцарии осудил правительственные реформы о поддержке фирм, представляющих Украине помощь в работах по восстановлению страны. Об этом пишет Tages Anzeiger.

Реформы предполагают не одобренные парламентом расходы на 500 млн франков (примерно $552 млрд) в ближайшие четыре года. Эту сумму хотят изъять из средств, выделенных на помощь развивающимся странам.

Отмечается, что предоставление средств не самим развивающимся странам, а швейцарским компаниям, нарушает закон.

До этого комитет парламента Швейцарии предложил разрешить реэкспорт швейцарского оружия на Украину. Парламентарии хотят разрешить отправку оружия в ведущие боевые действия страны, если Украина воспользуется своим «законным правом на самооборону», «не нарушит права человека» и «не будет использовать это оружие против мирных жителей».

Ранее Всемирный банк оценил стоимость восстановления Украины после СВО в почти $500 млрд на восстановление.