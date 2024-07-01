Конфликта на Украине можно было избежать в некоторой степени, заявил лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж. Об этом пишет РИА Новости.

«Все, что я знаю, — так это то, что происходящее (на Украине — прим. ред.) является трагедией, и то, что на самом деле этого можно было избежать в некоторой степени», — сказал он в эфире радиостанции Times Radio.

В конце июня британская газета The Guardian писала, что на Украине резко выросло число призывников, не желающих вступать в ряды Вооруженных сил Украины, которым отчаянно не хватает кадров. Как уточняет издание, еще до принятия нового закона о мобилизации более 20 тысяч украинцев покинули страну, несмотря на попытки Киева остановить этот процесс.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе одной из встреч просил бывшего президента США Дональда Трампа не блокировать финансовую поддержку Украине в случае победы на выборах в ноябре.

Ранее в Британии заявили, что Украине придется принять условия России.