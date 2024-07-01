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Политолог: Трамп не сможет выполнить данное на дебатах обещание

Политолог Маркелов: Трамп не знает, как закончить конфликт на Украине

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Gerald Herbert/AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет выполнить данное на дебатах обещание урегулировать конфликт на Украине. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог Сергей Маркелов. По его словам, которые цитирует Pravda.Ru, у бывшего американского лидера нет плана по завершению боевых действий, а его заявления — лишь предвыборные лозунги.

«Я думаю, что пока у него нет абсолютно точного представления, как он это будет делать. Пока это все — предвыборная риторика. Сейчас весь мир, включая обоих кандидатов в президенты США, борется за то, кто возглавит этот процесс, кто будет «старшим братом», кто будет придумывать правила этого мира и т. д.», — сказал Маркелов.

Он добавил, что цель Трампа — создать у избирателей психологические установки, что только он способен решить как внутренние, так и внешние проблемы.

В ходе теледебатов с действующим президентом США Джо Байденом Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах завершит боевые действия на Украине еще до инаугурации. Он отметил, что Вашингтону не следует расходовать средства на этот конфликт. По его мнению, он мог бы быть предотвращен, если бы Россия уважала Байдена. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии раскрыли судьбу Украины в случае возвращения Трампа.

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