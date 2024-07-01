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Дочери Кадырова вручили медали Международного союза татар

Дочери Кадырова Айшат вручили медали Международного союза татар

Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вручили медали Международного союза татар. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

Церемония награждения состоялась во время проведения праздника Сабантуй в Грозном.

«В ходе открытия Сабантуя Василь Шайхразиев вручил заместителю председателя правительства ЧР Айшат Кадыровой и дорогому брату, министру ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву, медали Международного союза татар», — говорится в сообщении.

Кадыров также выразил благодарность организаторам Сабантуя в Грозном, он отметил, что праздник был проведен на самом высоком уровне.

17 февраля стало известно, что старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата назначили министром региона по делам молодежи. 18-летний юноша также получил высшую награду республики. Также ордена ДНР была удостоена и другая наследница Кадырова — 25-летняя Айшат, последние три года занимающая пост министра культуры региона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее командира «Ахмата» Апти Алаудинова назначили замглавы по военно-политической работе Минобороны.

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