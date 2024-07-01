Дочери Кадырова вручили медали Международного союза татар

Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вручили медали Международного союза татар. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

Церемония награждения состоялась во время проведения праздника Сабантуй в Грозном.

«В ходе открытия Сабантуя Василь Шайхразиев вручил заместителю председателя правительства ЧР Айшат Кадыровой и дорогому брату, министру ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву, медали Международного союза татар», — говорится в сообщении.

Кадыров также выразил благодарность организаторам Сабантуя в Грозном, он отметил, что праздник был проведен на самом высоком уровне.

17 февраля стало известно, что старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата назначили министром региона по делам молодежи. 18-летний юноша также получил высшую награду республики. Также ордена ДНР была удостоена и другая наследница Кадырова — 25-летняя Айшат, последние три года занимающая пост министра культуры региона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее командира «Ахмата» Апти Алаудинова назначили замглавы по военно-политической работе Минобороны.