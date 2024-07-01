МИД Белоруссии оценил новые санкции ЕС

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что новые санкции Европейского союза в отношении Минска — проходной этап для страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Все эти множественные санкционные решения ЕС объединяет главное — полная бесперспективность достижения их деструктивных целей», — сказал он.

Он отметил, что чем раньше евробюрократы это поймут – «тем меньше вреда они успеют нанести европейскому же бизнесу и населению». Глаз добавил, что новые санкции — совершенно проходной этап.

До этого сообщалось, что Совет ЕС ввел новые санкционные ограничения против Белоруссии, новый пакет санкций распространяет на эту страну ряд ограничений, которые Евросоюз уже ввел против России. Евросоюз распространил на Белоруссию часть экономических санкций, введенных ранее в отношении России.

Ранее в США предположили, что антироссийские санкции могут быть вскоре сняты.