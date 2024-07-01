Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Белоруссии оценил новые санкции ЕС

МИД Белоруссии: новые санкции ЕС – проходной этап для Минска

close
100%
Global Look Press

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что новые санкции Европейского союза в отношении Минска — проходной этап для страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Все эти множественные санкционные решения ЕС объединяет главное — полная бесперспективность достижения их деструктивных целей», — сказал он.

Он отметил, что чем раньше евробюрократы это поймут – «тем меньше вреда они успеют нанести европейскому же бизнесу и населению». Глаз добавил, что новые санкции — совершенно проходной этап.

До этого сообщалось, что Совет ЕС ввел новые санкционные ограничения против Белоруссии, новый пакет санкций распространяет на эту страну ряд ограничений, которые Евросоюз уже ввел против России. Евросоюз распространил на Белоруссию часть экономических санкций, введенных ранее в отношении России.

Ранее в США предположили, что антироссийские санкции могут быть вскоре сняты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами