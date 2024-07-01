Талибы призвали к отмене международных санкций против Афганистана

Талибы (организация запрещена в России) надеются на скорейшую отмену торговых и финансовых санкций международного сообщества в отношении Афганистана. Об этом заявил официальный представитель запрещенного в РФ движения «Талибан» Забихулла Муджахид на конференции ООН в Дохе по Афганистану, сообщает ТАСС.

«Афганцы создали систему, направленную на содействие позитивному взаимодействию с миром, однако в ответ они столкнулись с санкциями и ограничениями», — говорится в заявлении Муджахида в столице Катара.

Он отметил, что политические разногласия не должны становиться причиной для давления на народ Афганистана в вопросах безопасности, политики и экономики.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума заявила, что работа по делистингу — исключению движения «Талибан» из списка нежелательных организаций, опирается на необходимость контактов Москвы и Кабула.

Ранее сообщалось, что Россия пригласит Талибов на осеннее заседание московского формата по Афганистану.