В Кремле негативно оценили слова Столтенберга о Китае

Российские власти негативно отнеслись к словам генсека НАТО Йенса Столтенберга в отношении КНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Негативно», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о словах уходящего с поста Столтенберга.

Вместе с тем Песков выразил уверенность, что дружественно настроенные китайские политики сами могут дать должную оценку подобным заявлениям.

В понедельник, 1 июля, Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к войне в Европе. По словам Столтенберга, КНР якобы поддерживает Россию в производстве БПЛА и ракет, поставляя ей технологии и электронику.

До этого покидающий свой пост генсек НАТО Йенс Столтенберг предрек, что Вашингтон останется сильным союзником Североатлантического альянса вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

Ранее в Совфеде заявили, что с приходом нового генсека риторика НАТО не изменится.