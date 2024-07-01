Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отреагировали на отказ «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО

Песков назвал ущемлением прав отказ «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ущемление прав отказ российскому изданию «Известия» в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне.

По его словам, это свидетельствует о том что НАТО и службы альянса прибегают к дискриминационной политике по отношению к СМИ по принадлежности к странам, что недопустимо и противоречит принципам открытости.

«Хотя другого от альянса мы не ждем. Мы осуждаем такие дискриминации со стороны НАТО», — заключил Песков.

Журналисты газеты «Известия» получили отказ на аккредитацию для работы июльском саммите НАТО. Сообщение от организаторов форума поступило в редакцию в понедельник, 1 июля. В уведомлении пояснили, что не могут раскрыть причины такого решения, но назвали его окончательным. Организаторы саммита обратили внимание, что публичные части заседания будут доступны на сайте НАТО.

Саммит блока приурочен к 75-летнему юбилею. До этого уходящий с поста генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе мероприятия участники планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины. Он предрек, что Вашингтон останется сильным союзником Североатлантического альянса вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

Ранее в США анонсировали принятие мер для безопасности своих военных в Европе

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами