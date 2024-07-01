В Кремле отреагировали на отказ «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ущемление прав отказ российскому изданию «Известия» в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне.

По его словам, это свидетельствует о том что НАТО и службы альянса прибегают к дискриминационной политике по отношению к СМИ по принадлежности к странам, что недопустимо и противоречит принципам открытости.

«Хотя другого от альянса мы не ждем. Мы осуждаем такие дискриминации со стороны НАТО», — заключил Песков.

Журналисты газеты «Известия» получили отказ на аккредитацию для работы июльском саммите НАТО. Сообщение от организаторов форума поступило в редакцию в понедельник, 1 июля. В уведомлении пояснили, что не могут раскрыть причины такого решения, но назвали его окончательным. Организаторы саммита обратили внимание, что публичные части заседания будут доступны на сайте НАТО.

Саммит блока приурочен к 75-летнему юбилею. До этого уходящий с поста генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе мероприятия участники планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины. Он предрек, что Вашингтон останется сильным союзником Североатлантического альянса вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

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