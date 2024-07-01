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В Совете Федерации рекомендовали приостановить участие РФ в ПА ОБСЕ

РИА: комитет СФ рекомендовал приостановить участие делегации РФ в ПА ОБСЕ

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Boris Grdanoski/AP

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал и рекомендовал принять заявление о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

По его информации, решение было принято единогласно.

20 июня первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сообщил руководителям парламентских делегаций стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о том, что Россия собирается заморозить участие своей делегации в ПА ОБСЕ.

14 июня Румыния отказала в визах российской делегации на сессию ПА ОБСЕ в Бухаресте. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин называл Парламентскую ассамблею «шабашем».

Ранее в Госдуму внесли проект о приостановке работы делегации РФ в ПА ОБСЕ.

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