В Совете Федерации рекомендовали приостановить участие РФ в ПА ОБСЕ

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал и рекомендовал принять заявление о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

По его информации, решение было принято единогласно.

20 июня первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сообщил руководителям парламентских делегаций стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о том, что Россия собирается заморозить участие своей делегации в ПА ОБСЕ.

14 июня Румыния отказала в визах российской делегации на сессию ПА ОБСЕ в Бухаресте. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин называл Парламентскую ассамблею «шабашем».

Ранее в Госдуму внесли проект о приостановке работы делегации РФ в ПА ОБСЕ.