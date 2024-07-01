В Раде заявили о риске беспощадного Майдана на Украине

Украину ждет беспощадный и разрушительный Майдан. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

Парламентарий, комментируя слова исполнительного директора ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка о необходимости домохозяйствам потратить несколько тысяч долларов, так как ранее они сильно недоплачивали за электроэнергию, заявил, что страну ждет новый, еще более беспощадный и еще более разрушительный Майдан.

Шевченко отметил, что большая часть жителей Украины не может заплатить такую сумму.

До этого глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что власти страны намерены осенью повысить тарифы на газ и отопление.

Депутат Верховной рады Украины, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в новейшей истории страны, поэтому гражданам следует готовиться и подыскивать дома, которые они смогут сами отапливать.

Ранее на Украине ужесточили графики отключений света.