Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде заявили о риске беспощадного Майдана на Украине

Депутат Рады Шевченко: на Украине возможен беспощадный и разрушительный Майдан

close
100%
Евгений Шевченко/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Украину ждет беспощадный и разрушительный Майдан. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

Парламентарий, комментируя слова исполнительного директора ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка о необходимости домохозяйствам потратить несколько тысяч долларов, так как ранее они сильно недоплачивали за электроэнергию, заявил, что страну ждет новый, еще более беспощадный и еще более разрушительный Майдан.

Шевченко отметил, что большая часть жителей Украины не может заплатить такую сумму.

До этого глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что власти страны намерены осенью повысить тарифы на газ и отопление.

Депутат Верховной рады Украины, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в новейшей истории страны, поэтому гражданам следует готовиться и подыскивать дома, которые они смогут сами отапливать.

Ранее на Украине ужесточили графики отключений света.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами