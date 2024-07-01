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Стало известно о попытках конгрессменов-демократов дистанцироваться от Байдена

Axios: демократы дистанцируются от Байдена в преддверии выборов в конгресс США

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Jonathan Ernst/Reuters

Члены Демократической партии, которые намерены принять участие в выборах в конгресс США в ноябре 2024 года, начали дистанцироваться от действующего президента страны Джо Байдена. Об этом сообщил портал Axios.

По информации журналистов, соответствующее решение приняли ряд законодателей и кандидатов в парламентарии из «колеблющихся» округов. Они захотели отделить свои предвыборные кампании от фигуры нынешнего хозяина Белого дома.

«Я больше не хочу его (Байдена — «Газета.Ru») здесь видеть», — сказал один из представителей Демократической партии, пожелавший остаться анонимным.

Конгрессмен добавил, что в настоящее время «отчаянно» пытается избежать личных встреч с главой государства и его супругой. Также, по его словам, крупные инвесторы политического объединения недовольны работой Байдена и требуют его выхода из гонки за высший государственный пост в стране.

Еще один высокопоставленный член Демократической партии рассказал об «истерике» некоторых его коллег из-за негативного влияния американского лидера на их шансы получить места в парламенте. В свою очередь, авторы статьи назвали дистанцирование от непопулярного президента в преддверии выборов в конгресс «хорошо зарекомендовавшей себя стратегией».

30 июня телеканал CBS обнародовал результаты социологического опроса, посвященного участию действующего хозяина Белого дома в предвыборной гонке. В ходе исследования 72% респондентов заявили, что умственное состояние Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на высший государственный пост в США.

Ранее бывший агент ЦРУ оценил психическое состояние нынешнего американского лидера.

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