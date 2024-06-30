Более 70% американцев уверены, что Байдену не стоит бороться за переизбрание

Более 70% американских граждан считают, что умственное состояние действующего президента США Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на данный пост. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного местным телеканалом CBS.

Исследование было проведено в период с 28 по 29 июня. В нем приняли участие 1130 совершеннолетних жителей страны. Погрешность результатов опроса составила около 4,2%.

В ходе исследования лишь 27% респондентов заявили, что нынешнему главе государства надо продолжать участие в электоральном процессе. Еще 72% посчитали, что Байдену стоит отказаться от участия в выборах из-за его умственного состояния.

При этом в материале приводятся результаты аналогичного опроса, проведенного 9 июня и приуроченного к теледебатам между хозяином Белого дома и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Дискуссия с их участием состоялась 28 июня.

Тогда о том, что Байдену необходимо продолжить борьбу за высший государственный пост в стране, заявили 35% респондентов. Оставшиеся 65% участников исследования призвали американского лидера отказаться от попыток переизбраться.

В то же время 50% жителей США посчитали, что умственное состояние Трампа позволяет ему участвовать в выборах главы государства. Еще 49% респондентов дали противоположный ответ на соответствующий вопрос.

Очередные выборы президента в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-м по счету голосованием за американского лидера.

Ранее Байден ответил на призывы отказаться от участия в президентских выборах.